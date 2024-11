God of War: Große Ankündigung in den nächsten zwei Wochen?

Die Welt von God of War zieht seit Jahren Millionen von Fans in ihren Bann, doch was hält die Zukunft für Kratos und Atreus bereit? Während wir uns noch von den epischen Ereignissen aus God of War: Ragnarok (2022) und dem Valhalla-DLC (Dezember 2023) erholen, sorgt Kratos-Actor Chris Judge für neue Spekulationen.

Judge deutet auf mehrere Ankündigungen

In einem kürzlichen TikTok-Livestream ließ Judge kryptische Bemerkungen fallen, die im GamingLeaksAndRumours-Subreddit für Diskussionen sorgten. Besonders brisant: Er betonte mehrmals Kratos‘ markanten Ausruf „Boy“ und kündigte an, dass in den kommenden zwei Wochen „viele Ankündigungen und allerlei gute Sachen“ enthüllt würden. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, denn Fans zerbrachen sich prompt den Kopf über mögliche Neuigkeiten.

Ein heißes Thema der Spekulationen ist die Anthologieserie Secret Level. Bereits bestätigt ist, dass Kratos darin auftauchen wird, doch ob Judge die Rolle übernimmt, bleibt unklar. Manche vermuten, dass ein Trailer oder neues Material zur Serie Teil der Ankündigungen sein könnte. Interessanterweise hat Judge die Gerüchte später bei X zurückgewiesen, dabei jedoch betont, dass die Enthüllungen nichts mit der God of War-Reihe zu tun hätten.

Spin-off oder Remake?

Fans rätseln dennoch weiter: Kommt etwa ein Spin-off? Oder spielt Judge auf eine völlig neue Rolle außerhalb von Sony Santa Monica an? Im Gespräch ist auch ein Remake der ersten God of War-Spiele, in dem Kratos noch ein echter Held und kein halb gebrochener Mann war. Viele Spieler, die mit den neueren Spielen nichts mehr anfangen können, hoffen jedenfalls auf eine Art Wiederbelebung. Weniger wünschenswert wäre ein Spin-off mit Atreus, der bei den Fans weniger beliebt ist und wohl kaum die Größe seines Vaters erreichen wird.

Der Verweis auf „Ankündigungen“ im Plural lässt jedenfalls Raum für spannende Interpretationen. Bis dahin bleibt nur, die kommenden zwei Wochen mit Spannung zu erwarten – und vielleicht schon mal das Chaos bereitzuhalten, falls Kratos doch wieder die Bühne betritt.