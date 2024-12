Intergalactic: The Heretic Prophet könnte Horrorelemente enthalten – Bericht

Trotz der ambitionierten Vision sind die Reaktionen auf den Trailer gemischt und entwickeln sich derzeit zu einem echten Kriegsschauplatz zwischen Fans und Hatern . Kritik an der „uninspirierten“ Protagonistin und offensichtlicher Produktplatzierung machen die Runde. Doch die Kombination aus düsterem Sci-Fi, philosophischer Tiefe und potenziellen Horrorelementen macht „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wiederum zu einem der spannendsten Projekte von Naughty Dog.

Der fünfminütige Trailer bot einen rasanten Mix: Ein Kopfgeldjäger in einem Porsche, der Anime schaut, während er in einem futuristischen Paralleluniversum von 1986 gegen Cyborgs kämpft. Die Hauptfigur, gespielt von Tati Gabrielle, verspricht eine mutige Heldin in einem visuell beeindruckenden, aber zugleich mysteriösen Universum. Doch abseits des Glamours könnte eine dunklere Seite zu lauern.

Neil Druckmann selbst gibt Hinweise auf die Tiefe der Erzählung und beschreibt das Spiel als „ehrgeizige Geschichte über Glauben und Institutionen“. Es gehe darum, was passiert, wenn Menschen ihr Vertrauen in übergeordnete Mächte setzen. Könnte Horror hier als Mittel eingesetzt werden, um die philosophischen Themen des Spiels zu verstärken?

