Microsoft bestätigt Arbeiten an Xbox-Handheld – Sprung in den mobilen Gaming-Markt

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen an einem Xbox-Handheld arbeitet – eine Nachricht, die unter Gaming-Fans und Technik-Enthusiasten wie ein Lauffeuer verbreitet wurde. Die Bestätigung von Phil Spencer, dem Chef von Xbox, hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Im Interview mit Bloomberg erklärte er, dass sich das Unternehmen derzeit in einer frühen Entwicklungsphase befindet und noch an Prototypen arbeitet. Doch der Gedanke an ein mobiles Xbox-Gerät ist nicht nur spannend, sondern auch ein gewaltiger Schritt, um im hart umkämpften Handheld-Markt mitzuspielen.

Erfolg von Sony und Nintendo als Inspiration

Die Ankündigung kommt nicht aus dem Nichts. Der Erfolg der Nintendo Switch, der PlayStation Portal und des Steam Deck hat den Markt für tragbare Konsolen in den letzten Jahren revolutioniert und die Nachfrage nach innovativen Geräten für unterwegs befeuert. Doch Microsoft ist vorsichtig. Spencer warnte, dass Fans noch Geduld aufbringen müssen. „Wir sind noch am Anfang“, sagte er, und deutete an, dass die Entwicklung eines solchen Geräts nur durch tiefgehende Marktforschung und Nutzererkenntnisse voranschreiten werde. Microsoft wolle das Handheld nicht einfach auf den Markt werfen, sondern sicherstellen, dass es den Bedürfnissen der Spieler entspricht.

In naher Zukunft wird der Fokus von Microsoft zunächst auf der Verbesserung der Xbox-App liegen, die bereits auf bestehenden Handheld-Geräten wie dem Steam Deck oder Smartphones verwendet werden kann. Dabei soll die App die Spielbarkeit und Integration der Xbox-Cloud noch weiter verbessern. Spencer zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass Microsoft irgendwann den Schritt in den Handheld-Markt wagen wird, wenn man genug aus den Erfahrungen der anderen Anbieter gelernt hat.

Xbox-Handheld könnte ein Alleskönner werden

Eine der interessantesten Aussagen von Spencer war die Möglichkeit, dass das Xbox-Handheld sowohl lokale als auch Cloud-basierte Spiele unterstützen könnte, eine Funktion, die sich Spieler auch für PlayStation Portal wünschen. Ein hybrides Modell, das es den Nutzern ermöglicht, auch ohne ständige Internetverbindung auf Spiele zuzugreifen, könnte Microsoft dabei helfen, eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Das würde das Gerät nicht nur für Besitzer einer stabilen Internetverbindung attraktiv machen, sondern auch für diejenigen, die außerhalb des Netzwerks spielen möchten.

Auch wenn die Fans noch warten müssen, ist die Aussicht auf ein Xbox-Handheld ein aufregendes Signal für die Zukunft der Gaming-Technologie. Es könnte Microsoft die Chance geben, eine neue Nische auf dem wachsenden Markt für mobile Konsolen zu erobern und das Spielerlebnis auf eine völlig neue Ebene zu heben. Die Frage bleibt jedoch: Wird Microsoft es schaffen, sich gegen die etablierten Marken durchzusetzen? Nur die Zeit wird es zeigen.