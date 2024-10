MindsEye: Ex-GTA-Macher tun sich mit IO Interactive zusammen

Die Gaming-Welt ist in Aufruhr! Heute wurde eine wegweisende Partnerschaft zwischen dem renommierten Entwicklerstudio IO Interactive und dem legendären Leslie Benzies‘ Studio Build A Rocket Boy bekannt gegeben. Gemeinsam arbeiten sie an dem heiß erwarteten Action-Adventure-Thriller MindsEye – ein Spiel, das verspricht, die Grenzen der Gaming-Welt zu sprengen.

Branchen-Legenden wollen das ultimative Spiel abliefern

Leslie Benzies, ein Name, der in der Branche längst als Legende gilt, bringt unglaubliche 25 Jahre Erfahrung in der Spieleentwicklung mit. Als Schöpfer einiger der einflussreichsten Spiele unserer Zeit ist er für seine revolutionären Ansätze bekannt. Nun will er mit „MindsEye“ ein neues Kapitel in der Geschichte der AAA-Spiele aufschlagen. „Wir bei Build A Rocket Boy haben uns von Anfang an darauf konzentriert, die nächste Generation fesselnder Spiele zu erschaffen. MindsEye ist der erste Schritt in unser ständig wachsendes Universum“, erklärt Benzies voller Vorfreude. „Mit IO Interactive haben wir den perfekten Partner gefunden, der unsere Vision versteht und uns dabei hilft, dieses bahnbrechende Projekt umzusetzen.“

IO Interactive ist nicht nur bekannt für ihre kultige HITMAN World of Assassination-Reihe, sondern auch für ihre Fähigkeit, erstklassige Games auf den Markt zu bringen. Um die Veröffentlichung von „MindsEye“ zu unterstützen, haben sie eine neue Publishing-Abteilung namens IOI Partners ins Leben gerufen. Diese wird sich um alle Aspekte der globalen Veröffentlichung kümmern, von Marketing über Lokalisierung bis hin zu Qualitätssicherung und Game-Support.

Für IO Interactive ein Meilenstein

Hasan Abrak, CEO von IO Interactive, ist begeistert von der Partnerschaft: „Es ist eine Ehre, mit dem talentierten Team von Build A Rocket Boy an einer aufregenden neuen Franchise-IP zu arbeiten. Wir teilen die gleiche Vision: eine tiefe Verbindung zu unserer Community und das Streben nach herausragenden Spielerfahrungen.“ Abrak betont, dass dieser erste Publishing-Deal für IO Interactive ein Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte ist.

„MindsEye“ soll eine neue Ära des Entertainments einläuten. Das Projekt entsteht für Konsolen und PC. IO Interactive arbeitet aktuell außerdem am „Project 007„, dem nächsten großen James Bond-Spiel.