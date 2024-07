Mortal Kombat 1: Takeda mit Termin und Gameplay enthüllt

Die Netherealm Studios haben das erste Gameplay und den Termin zum DLC-Charakter Takeda in „Mortal Kombat 1“ enthüllt, der in diesem Juli verfügbar sein wird.

Zuerst können Besitzer des Kombat Pass auf Takeda am 23. Juli zugreifen, der zugleich der letzte DLC-Charakter des Year 1 sein wird. Alle anderen Spieler können ab dem 30. Juli auf Takeda zugreifen. Der Sohn von Kenshi ist ein Neuling im Mortal Kombat-Universum und Student des Shirai Ryu-Clan, eine Gruppe von Assassinen unter der Führung von Hanzo Hasashi, auch bekannt als Scorpion.

Takeda nutzt Skills des Shirai Ryu-Clan

Der erfahrene Kämpfer setzt im Kampf Peitschen mit Klingen ein, die ihm eine beeindruckende Reichweite und die Fähigkeit verleihen, Gegner sowohl in der Offensive als auch in der Defensive festzuhalten. Darüber hinaus verfügt Takeda über zahlreiche Stealth- und Assassinen-Fähigkeiten, kann Sprengladungen mit Zeitzünder in den Boden werfen, um Gegner in die Luft zu schleudern, oder sich für Folgeangriffe über kurze Distanzen teleportieren. Nicht weniger brutal ist seine Fatality, bei der er seine Klingenpeitsche um den Gegner wickelt und ihn so in Stücke reißt.

Mit dem Abschluss des Year steht auch die Premiere des Folgejahres an, die am 26. Juli auf der San Diego Comic Con geplant ist. Sofern der vorherige Leak zutrifft, wird es einige Crossover-Inhalte in Mortal Kombat 1 geben, einschließlich Ghostface und dem T-1000 aus Terminator.