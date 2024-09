No Man’s Sky: Aquarius-Update ermöglicht Angeln im All

Um die Suche nach seltenen Fischen noch intensiver zu gestalten, wurde das Exo-Skiff eingeführt, ein einsetzbares, anpassbares Angelboot, das auch in den stürmischsten Meeren treu seinen Dienst verrichtet. Es ist nicht nur robust, sondern auch praktisch, da es über einen eigenen Kühllagerbestand verfügt. Dies macht es zur perfekten Plattform, um tiefseebewohnende Fische zu jagen, die in den verborgenen Tiefen der Ozeane leben.

Das Angeln in „No Man’s Sky“ bietet ein einzigartig entspannendes Erlebnis, das die Möglichkeit eröffnet, das Universum aus einer völlig neuen Perspektive zu erkunden. Spieler können nun ihre idealen Angelplätze an Flüssen, Seen und Ozeanen auf verschiedenen Planeten finden. Diese Gewässer wimmeln nur so von Leben, und es gibt unzählige Fischarten zu entdecken, von gewöhnlichen, elritzenähnlichen Kreaturen bis hin zu massiven außerirdischen Meeressäugern. Der Nervenkitzel des Fischens liegt in der Ungewissheit, welche Art von Fang man aus den Tiefen des Wassers ziehen wird. Da jede Welt ihre eigenen einzigartigen Fischarten beherbergt, wird von engagierten Anglern erwartet, dass sie weite Strecken im Spiel zurücklegen, um die seltensten und exotischsten Exemplare zu finden.

Hello Games hat die neueste Erweiterung für „No Man’s Sky“, das Aquarius-Update veröffentlicht, einen eine entspannte Sportart einführt – Angeln im All. Das kostenlose Update hat allerdings noch viel mehr zu bieten.

