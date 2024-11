No Man’s Sky: Hello Games ist noch lange nicht am Ziel

Eines ist sicher: Wer sich auf dieses Spiel einlässt, wird mit einem Erlebnis belohnt, das weit über das hinausgeht, was die Sterne bei der Veröffentlichung versprochen haben. Inzwischen arbeitet Hello Games an seinem nächsten Projekt, Light No Fire , das ähnlich ambitioniert sein dürfte.

Und das ist erst der Anfang, zumindest laut Hello Games . Vielleicht wird No Man’s Sky nie „fertig“ sein, aber genau das scheint der Schlüssel zu seinem Erfolg zu sein. Es wächst und gedeiht, wie ein unendliches Universum – ein Spiel, das nicht aufgibt, genauso wenig wie seine Entwickler.

What do you think?