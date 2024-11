The Witcher 4: CD Projekt setzt auf neuen Ansatz für Marketing und Qualitätssicherung

„Unser Ziel ist es, dass The Witcher 4 größer, besser und großartiger wird als alles, was wir bisher entwickelt haben“, erklärt Tremblay. „Nach dem turbulenten Start von Cyberpunk 2077 ist es für uns inakzeptabel, erneut Fehler dieser Art zu machen.“ Trotz der Umstellung auf ein neues technisches Fundament bleibt die Ambition ungebrochen.

In einem Interview mit Eurogamer sprach Michał Nowakowski, einer der CEOs von CD Projekt, offen über die Lektionen, die das Studio aus dem übermäßig langen Marketingzyklus von Cyberpunk 2077 gezogen hat. Damals hatte man mit dem Auftritt von Keanu Reeves auf der E3 2019 die Kampagne in Gang gesetzt – ganze anderthalb Jahre vor der tatsächlichen Veröffentlichung. Diesmal will das Studio smarter vorgehen:

