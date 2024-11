Neues Naughty-Dog-Spiel für die PS5 – Codename durchgesickert

Naughty Dog, das legendäre Studio hinter Hits wie „The Last of Us“, „Uncharted“ und weiteren Kultklassikern, sorgt mit einem möglichen Leak zu seinem nächsten großen Projekt für Aufsehen. Seit der Veröffentlichung von „The Last of Us Part II“ im Jahr 2020 hat das Studio keine neuen Titel mehr herausgebracht – dafür jedoch mit Neuauflagen und Remakes auf sich aufmerksam gemacht. Doch nun scheint ein brandneues Abenteuer am Horizont zu stehen.

Der X-User Ryan from the Bronx, früher bekannt als Midori, teilt diese neuen Hinweise auf das Spiel: Der Codename für das neue Naughty-Dog-Spiel lautet „Jordan“. Als Beweis führte er eine offizielle Slack-URL an, die auf eine Enterprise-SSO-Seite von Sony Interactive Entertainment verweist. Diese Details sollen den Projektnamen und den Entwicklungsstatus bestätigen.

Was steckt hinter „Jordan“?

Ob es sich bei „Jordan“ um „The Last of Us Part III“, ein neues Uncharted-Kapitel oder gar um eine völlig neue IP handelt, bleibt Spekulation. Der Codename könnte Hinweise auf das Thema oder die Ausrichtung des Spiels geben, doch bisher schweigt Naughty Dog zu diesen Enthüllungen. Ryan betont jedoch, dass es sich um ein aktives Projekt handelt und nicht um ein verworfenes Konzept oder eine bereits angekündigte Entwicklung.

Zuletzt betont Naughty Dogs Neill Druckman lediglich, dass er über das neue Projekt „pure Aufregung“ empfindet und der Schauspieler und Synchronsprecher Troy Baker wieder mit an Bord ist. Gleichzeitige Gerüchte über den Titel „Timeless Travel“ wurden indes schnell widerlegt.

Enthüllung bei den Game Awards?

Spannend wird es am 12. Dezember, wenn die The Game Awards 2024 stattfinden. Gerüchten zufolge könnte Naughty Dog das neue Spiel dort enthüllen. Ob die Fans schon bald einen ersten Blick auf „Jordan“ werfen können, bleibt jedoch ungewiss. Bis dahin gilt: Leaks mit Vorsicht genießen, denn weder Naughty Dog noch PlayStation haben die Gerüchte bisher kommentiert.

Eines ist sicher: Wenn Naughty Dog ein neues Spiel ankündigt, dürfte es die Gaming-Welt erneut auf den Kopf stellen. Ob es nun ein emotional packender Survival-Hit, ein actiongeladenes Abenteuer oder etwas völlig Neues wird – die Spannung steigt.