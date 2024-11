PS5 Pro mit Laufwerk: Bundle zum regulären Preis verfügbar

Der Preis von 919 EUR entspricht dem offiziellen Listenpreis, was in Zeiten von Preistreiberei und scalping ein angenehmer Lichtblick ist. Das Bundle richtet sich vor allem an Spieler, die nicht nur Wert auf digitale Downloads, sondern auch auf ihre Sammlung von physischen Discs legen. Die PS5 Pro bietet zudem gegenüber der Standard-PS5 spürbare Leistungsverbesserungen – darunter mehr Grafikpower und schnellere Ladezeiten – und bleibt damit die erste Wahl für Gaming-Enthusiasten.

Warum ist das so bemerkenswert? Das Blu-ray-Laufwerk, ein essenzieller Bestandteil für physische Spiele und Filme, war in letzter Zeit vergriffen. Wer auf die physische Version setzt, musste sich mit Lieferengpässen abfinden. Umso attraktiver ist nun das Bundle-Angebot, bei dem die PS5 Pro direkt mit dem Laufwerk geliefert wird. Für bestehende User zwar weiterhin nicht ideal, für neue Käufer aber umso interessanter. Verfügbar ist das Bundle ab sofort bei Otto.de.

Die PS5 Pro sorgt weiterhin für Gesprächsstoff, insbesondere das seperate Laufwerk. In den letzten Wochen war dieses einzeln kaum zu bekommen, was viele Gamer vor eine schwierige Entscheidung stellte: Geduld oder Kompromiss? Jetzt gibt es eine Lösung, die für viele interessant sein dürfte – das PS5 Pro-Bundle mit Laufwerk ist wieder verfügbar, und zwar zum Normalpreis von 919,99 EUR .

