Primal Carnage Evolution – Überraschender Release in 2025 angekündigt

Customization wird in Primal Carnage: Evolution ebenfalls großgeschrieben. Ob Spieler nun als Mensch oder Dinosaurier spielen, es gibt zahllose Anpassungsoptionen, die von unterschiedlichen Ausrüstungen für Ihre Söldner bis hin zu Hunderten von Skins für jede Dinosaurierklasse reichen. Spieler haben so die Möglichkeit, ihren eigenen Stil auf das Schlachtfeld zu bringen.

In Primal Carnage: Evolution stehen Spieler vor der Wahl: Werden sie zur tödlichsten Kreatur der Urzeit, ein Dinosaurier, oder treten sie als Elite-Söldner an, um diese Giganten zurück in die Kreidezeit zu schicken? Jede Seite bietet einzigartige Möglichkeiten und Herausforderungen, die den Adrenalinspiegel garantiert in die Höhe treiben.

