PS5 Firmware-Update 24.07-10.20.00 und bisher sinnvollstes Feature online

Neben den Verbesserungen an der Aktivitäten-Anzeige wurden auch allgemeine Optimierungen vorgenommen. Die Leistung und Stabilität der PS5-Systemsoftware wurde durch das Update verbessert, was zu einem flüssigeren und zuverlässigeren Erlebnis führen soll. Ferner hat Sony die Nachrichtenfunktion und einige Benutzeroberflächen verfeinert, um die Handhabung zu erleichtern.

Die neuen Aktivitäten-Anzeigen sind nun wesentlich übersichtlicher gestaltet. Sie zeigen den Fortschritt der Spieler in verschiedenen Kategorien an: „In Bearbeitung“, „Nicht gestartet“ und „Abgeschlossen“. So kann man auf einen Blick sehen, welche Aktivitäten man bereits begonnen oder beendet hat. Sony hat zudem darauf geachtet, dass potenzielle Spoiler weiterhin ausgeblendet bleiben, sodass das Spielerlebnis nicht beeinträchtigt wird. Hier gab es in der Vergangenheit schon die ein oder andere böse Überraschung.

