Ein PS5 Pro-Killer-PC kostet das Vielfache, sagen Entwickler

Der Versuch, einen PS5 Pro Killer zu bauen, indem man einen ebenbürtigen Gaming-PC zusammenstellt, ist in den bisherigen Versuchen jedes Mal gescheitert – und das aus gutem Grund. Für den Preis von 799 Euro, den die PS5 Pro kosten wird, ist es aktuell nahezu unmöglich, eine ähnliche Hardwareleistung im PC-Bereich zu erzielen.

Entwickler machen es amtlich: kein PS5 Pro Killer für 799 Euro

Selbst Entwickler stimmen dem zu. Die Kosten für einen vergleichbaren PC liegen weit über dem Preis der Konsole, auch wenn sich Konsolen und PCs in ihrer Architektur und Funktionalität unterscheiden. Selbst der Mehrwert eines Gaming-PCs würde den Aufpreis kaum rechtfertigen. Der größte Knackpunkt liegt in den Kosten einer vergleichbaren GPU und dem optimierten I/O der PS5 Pro.

In einem Interview mit Wccftech äußerte sich Renaud Charpentier, der Empire of the Ants-Game Director bei Tower Five, dazu und erklärte, dass ein High-End-PC, der die maximale Leistung wie die PS5 Pro bieten soll, schätzungsweise um ein Vielfaches teuer wäre. Und selbst dann wäre nicht garantiert, dass die Spiele auf einem solchen PC besser aussehen oder besser laufen würden. Zwar bietet der PC theoretisch keine Leistungsgrenzen, doch die dafür notwendigen Komponenten sind deutlich teurer. Hinzu kommt der höhere Stromverbrauch eines Gaming-PCs, der langfristig höhere Zusatzkosten verursacht.

Die PS5 Pro hingegen soll durch ihre optimierte Architektur und die Möglichkeit, Spiele spezifisch für die Hardware zu entwickeln, beeindruckende Ergebnisse liefern. Sony selbst gab an, dass die meisten Spiele auf der Pro-Version entweder die Bildrate verdoppeln oder die grafische Qualität verbessern könnten, wenn sie bereits auf der regulären PS5 in 60 FPS laufen. Doch auch wenn PCs auf maximaler Leistung leistungsfähiger sein können, lassen sich Konsolen und PCs nicht eins zu eins vergleichen. Insbesondere was die KI-Fähigkeiten der PS5 Pro betrifft, wird es derzeit schwer, etwas Vergleichbares zu finden. Ersten Tests von Digital Foundry zufolge wird davon ausgegangen, dass Sonys Ansatz zwar AMDs FSR 3.1-Lösung übertrifft, jedoch nicht mit Nvidias DLSS 3.7 konkurrieren kann.

Konsolen haben einen Vorteil, der nicht zu schlagen ist

Interessanterweise führt Charpentier einen weiteren Aspekt an – der Entwicklungsfortschritt von Silizium, wonach ein deutlich teurerer PC das Spielerlebnis auf einer PS5 Pro nicht zwangsläufig um ein Vielfaches übertreffen wird. Die Abnahme der Rendite bei High-End-Silizium zeigt, dass der Unterschied zwischen einem teuren PC und einer Konsole in Bezug auf die Spieleerfahrung immer geringer wird. Dies könnte sich langfristig auf die Lebensdauer von Konsolenhardware positiv auswirken, da Konsolen in ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis schwer zu schlagen sind.

Letztlich kommt Charpentier zu dem Schluss, dass es äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, ein Setup zu einem vergleichbaren Preis wie die PS5 Pro zu schaffen, das eine ähnliche Leistung bietet. Vor dem Hintergrund, dass viele nun mit einem Gaming-PC liebäugeln, sollte dies wohl berücksichtigt werden.