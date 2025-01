PS6 – Nächster Leak deutet erheblichen Performancesprung an

Der Ursprung des Gerüchts? Ein Nutzer namens „Zhangzhonghao“ im berüchtigten chinesischen Chiphell-Forum . Laut seiner Aussage plant Sony, bei der PlayStation 6 auf AMDs neueste Technologien zu setzen. Die nächste Generation der RDNA-Grafikarchitektur – genannt UDNA – soll in Kombination mit dem hochmodernen N3E-Fertigungsprozess von TSMC die Grundlage der Konsole bilden. Gleichzeitig soll diese Technologie auch der Antriebsmotor für den spekulierten PlayStation-Handheld sein, der Hand in Hand mit der PS6 geht. Für PlayStation-Spieler bedeutet das: mehr Effizienz, noch höhere Bildraten und eine Grafikqualität, die selbst die PS5 in den Schatten stellen könnte. Die Zusammenarbeit mit AMD bei der PS6 ist unlängst bestätigt, und einige dieser Details fanden auch zuvor bereits Erwähnung.

