Silent Hill 2: Patch 1.04 bringt zahlreiche Gameplay-Verbesserungen

Den vollständigen Changelog haben Bloober Team und Konami unter diesem Link festgehalten. Bloober Team arbeitet derweil an ihrer neuen IP Cronos: The New Dawn , die 2025 erscheint.

Auch beim Gameplay wurden diverse Bugs korrigiert, wie etwa James’ Feststecken in Fensterrahmen oder unzugängliche Balkone in den Blue Creek Apartments. Verbesserungen gab es auch bei Bosskämpfen: Der Gegner Abstract Daddy trifft James jetzt wie vorgesehen, und Audio-Probleme während des Kampfes wurden ebenfalls gelöst.

Besonders die Stabilität des Spiels wurde verbessert, indem diverse Probleme beim Streaming behoben wurden, etwa ein Fehler im Grand Market, bei dem das Starren auf Wände das Laden der Umgebung verhinderte. Weitere Fixes umfassen Kollisionserkennungsprobleme, wie in Brookhaven Hospital, wo James in unzugängliche Bereiche teleportiert wurde oder unter die Karte fiel, wenn er sich Laura näherte.

Im Detail wurden mehrere seltene Abstürze behoben, darunter Fehler in der KI, bei der Texturbindung sowie beim Streaming und beim Audioportal-Update. Ein weiteres Problem, das Spieler frustrierte, war die Option zur Bewegungsunschärfe, die nicht korrekt funktionierte – auch dieses wurde nun behoben. Spieler können sich also auf ein stabileres und flüssigeres Spielerlebnis freuen.

