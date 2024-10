Dragon Age: The Veilguard besonders günstig im Pre-order Deal

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 .

Dragon Age: The Veilguard ist ein episches Fantasy-Rollenspiel, das in der von Magie durchdrungenen Welt von Thedas spielt. Die Handlung dreht sich um die Veilguard, eine geheime Organisation, die das Gleichgewicht zwischen den Welten der Lebenden und der Geister aufrechterhält. In der Geschichte ist der „Schleier“ – die Barriere zwischen der physischen Welt und dem Reich der Geister – gefährlich geschwächt. Dunkle Mächte nutzen diese Schwäche aus, um Dämonen und verderbte Magie in die Welt zu bringen.

Bioware veröffentlicht in diesem Oktober Dragon Age: The Veilguard, das sich derzeit besonders günstig im Pre-order Deal vorbestellen lässt. Angesichts generell hoher Spielepreise ist das die Gelegenheit, um das Rollenspiel zum Schnäppchenpreis zu erleben.

