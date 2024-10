Hunt Showdown 1896: Ghost Face kehrt als legendärer Killer ein

Die düsteren Sümpfe von Hunt: Showdown 1896 werden noch unheimlicher, denn das Spiel hat sich mit Fun World zusammengetan, um den ikonischen Ghost Face in die Welt von Hunt zu bringen. Der neue DLC „Ghost Face Rampage“ fügt einen einzigartigen Jäger hinzu – Ghost Face – und das pünktlich zu Halloween.

Ausgestattet mit tödlichem Arsenal und stillen Waffen, darunter die Hush (Frontier 73C Silencer) und die Whisper (Bornheim No. 3 Silencer), bietet Ghost Face Spielern die Möglichkeit, ihre Gegner lautlos auszuschalten. Ein weiteres Highlight ist das Werkzeug „Life Taker“, ein Messer, das besonders im schnellen Nahkampf effektiv ist, ein entscheidender Vorteil für alle, die die Kunst der Jagd perfektionieren wollen.

Ghost Face mal anders

Was diesen DLC besonders faszinierend macht, ist die Anpassung von Ghost Face an das düstere Setting des späten 19. Jahrhunderts. Das ikonische Design wurde auf kreative Weise in diese Epoche integriert, um in der Atmosphäre von Hunt aufzugehen. Stefan Heinrich, der Lead Art Director von Hunt, erklärt: „Es war spannend, Ghost Face in diese Zeit zu versetzen, ohne seine ikonischen Merkmale zu verlieren.“

Die Maske, die normalerweise modern und glatt ist, wurde durch eine handgeschnitzte Holzmaske ersetzt, die rissig und verwittert ist. Auch die Robe wurde angepasst und durch einen zerfledderten Staubmantel ersetzt, der in die düstere Welt von Hunt passt. Um den Look abzurunden, tragen Ledergurte und Jagdausrüstung zu einem authentischen 19.-Jahrhundert-Jägerstil bei, während der unheimliche Geist von Ghost Face erhalten bleibt.

Der „Ghost Face Rampage“ DLC wird am 24. Oktober 2024 veröffentlicht und feiert das „Harvest of Ghosts“-Event, das bis zum 25. November läuft. Es ist die erste Horror-Kollaboration für Hunt: Showdown und bringt das perfekte Maß an Schrecken in die gruselige Jahreszeit.