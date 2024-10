Red Dead Redemption 2 – Folgt doch noch eine native PS5-Version?

Ein neuer Leak könnte jedoch Hoffnung auf eine PS5-Version des Western-Epos schüren, insbesondere in Bezug auf die kommende PS5 Pro. Der Leak stammt von einem X-Nutzer namens bogorad222 , der auf dem LinkedIn-Profil von Emma Anderson, einer Produktionskoordinatorin bei Rockstar Games, eine Erwähnung von „Red Dead Redemption PS5/Switch“ gefunden haben soll. Andersons Profil ist verifiziert, was die Glaubwürdigkeit des Leaks untermauert.

Es sieht so aus, als ob Rockstar Games tatsächlich noch an einem nativen PS5-Port von Red Dead Redemption 2 arbeitet – zumindest wenn man den Lebenslauf eines Mitarbeiters als Hinweis wertet. Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über eine Version des Spiels für die aktuelle Konsolengeneration. Diese Gerüchte wurden in der Vergangenheit durch ein internes Microsoft-Dokument gestützt, welches die Entwicklung eines Ports bestätigte. Es wurde jedoch später berichtet, dass Rockstar Games die Entwicklung eingestellt habe.

What do you think?