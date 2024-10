Star Wars Outlaws: Umfangreiches Update 1.03 bringt zahlreiche Verbesserungen

Erste Inhalte für Star Wars Outlaws sollen später in diesem Jahr folgen. Das erste Highlight erwartet die Spieler am 21. November , wenn Star Wars Outlaws nicht nur auf Steam erscheint, zeitgleich wird das erste Story-Pack veröffentlicht. In diesem DLC infiltrieren die Hauptfiguren Kay und Nix ein Sabacc-Turnier, bei dem sie auf niemand Geringeren als die legendäre Star Wars-Ikone Lando Calrissian treffen. Spieler erwarten spannende Duelle und fesselnde Wendungen, während die Protagonisten in die gefährliche Welt des Sabacc eintauchen und sich gegen einen der cleversten Spieler der Galaxis behaupten müssen.

