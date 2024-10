Sniper Elite: Resistance – Im Januar wird wieder scharf geschossen

Eine der aufregendsten Neuerungen des Spiels sind die Propagandamissionen . In jedem Level der Hauptkampagne gibt es Propagandaplakate zu finden, die spezielle Missionen freischalten. In diesen werden die Spieler zum Widerstandskämpfer und müssen unter extremem Zeitdruck präzise arbeiten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dabei sind Scharfsinn, Geschick und schnelle Reaktionen gefordert.

Das Gameplay von Sniper Elite: Resistance bietet die bewährte Kombination aus Scharfschützen-Mechaniken, Tarnung und taktischen Third-Person-Kämpfen, die die Fans der Serie lieben. Neben der Hauptkampagne, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus gespielt werden kann, bietet Resistance eine Vielzahl an Nebenmissionen und den beliebten Invasionsmodus, bei dem die Spieler als Gegner in die Spiele anderer Spieler eindringen können.

In Sniper Elite: Resistance übernimmt der Spieler die Rolle von Harry Hawker, einem Agenten des britischen Special Operations Executive (SOE). In einer brandneuen Geschichte, die parallel zu Sniper Elite 5 spielt, entdeckt Hawker eine tödliche Nazi-Wunderwaffe, die den Ausgang des Zweiten Weltkriegs entscheidend beeinflussen könnte. Die Handlung entführt die Spieler in das besetzte Frankreich, wo sie abseits der Frontlinien kämpfen und geheime Operationen durchführen müssen.

Am 30. Januar 2025 veröffentlicht Rebellion den neuesten Teil der Sniper Elite-Reihe, Sniper Elite: Resistance. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One sowie für den PC. Neben der digitalen Version wird es auch eine physische Ausgabe im Handel geben, die von Fireshine Games vertrieben wird.

