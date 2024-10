The Last of Us: Part I – PS5 Pro Patch 2.00 ist online

Kurz vor dem Marktstart der PS5 Pro werden zahlreiche Spiele auf die neue Hardware vorbereitet. Dazu zählt nun auch das beliebte „The Last of Us: Part I“, das mit dem neuen Patch 2.00 für die PlayStation 5 Pro optimiert wurde. Bereits zuvor wurde der Nachfolger „The Last of Us: Part II“ für die neue Konsole fit gemacht.

Neuer Pro-Mode bietet beste Balance

Ein herausragendes neues Feature ist der neue „Pro“-Modus, der eine Auflösung von 1440p rendert und mithilfe von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) auf 4K hochskaliert. Dies geschieht bei einer angestrebten Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde. Dieser Modus bietet eine ideale Balance zwischen grafischer Qualität und flüssigem Spielerlebnis. Die bekannten „Performance“- und „Fidelity“-Modi bleiben weiterhin verfügbar und liefern, im Vergleich zur Originalversion auf der PS5, verbesserte Bildraten und eine flüssigere Spielweise. Wichtig ist jedoch, dass die erweiterten Features der PS5 Pro nur in Verbindung mit einem kompatiblen 4K TV voll zur Geltung kommen.

Neben den grafischen Verbesserungen wurde auch an der allgemeinen Spielperformance gearbeitet. So wurden etwa Probleme im „New Game+“ Modus behoben, bei denen der Fortschritt beim Kapitelauswahlmenü nicht korrekt übernommen wurde. Ebenso wurden Synchronisierungsprobleme bei den gesammelten Artefakten gelöst, die das Erreichen bestimmter Trophäen behindern konnten.

Fehlerbehebungen und Barrierefreiheit

Auch im Gameplay gab es diverse Fixes, die das Spielerlebnis flüssiger gestalten. Ein besonders störendes Problem, bei dem Spieler nach einem Konflikt mit der Tastenbelegung nicht mehr schnell schwimmen konnten, wurde behoben. Des Weiteren wurde Ellies Genauigkeit mit dem Jagdgewehr im „Lakeside Resort“-Abschnitt im geduckten Zustand verbessert, was den Spielern in schwierigen Situationen zugutekommt.

Im Bereich der Barrierefreiheit hat das Spiel ebenfalls Erweiterungen erfahren. So sind nun noch mehr PlayStation 5 Konsoleneinstellungen zur Barrierefreiheit auch im Spiel integriert, was das Spielerlebnis für Nutzer mit besonderen Anforderungen weiter verbessert.