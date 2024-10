Funko Fusion: Roadmap, Crossovers & mehr enthüllt

Am vergangenen Wochenende gab der Spieleentwickler 10:10 Games auf der New York Comic Con aufregende Neuigkeiten rund um das Action-Adventure Funko Fusion bekannt. Darunter war die kommende Roadmap für den LEGO-Konkurrenten und zahlreiche Franchise-Crossover.

Im Rahmen eines speziellen Panels nahmen Arthur Parsons, Mitbegründer und Head of Publishing von 10:10 Games, Jason Bischoff, VP of Licensing bei Funko, sowie Robert Kirkman, Vorsitzender und Chief Creative Officer von Skybound Entertainment, teil, um den Fans neue Updates zum Spiel vorzustellen.

Funko Fusion bekommt Online-Koop-Modus

Besonders hervorgehoben wurde die bevorstehende Veröffentlichung des Online-Koop-Modus, der bald auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird. Spieler können sich darauf freuen, zuerst in die Welt von Jurassic World einzutauchen, bevor kurz darauf auch Inhalte zu Hot Fuzz freigeschaltet werden.

Zusätzlich wurden mehrere spannende DLCs angekündigt. Zum einen gibt es das kostenlose Jurassic World Bonus Pack, das Dr. Ian Malcolm als spielbaren Charakter sowie ein Fossil-Outfit für den Dilophosaurus enthält. Auch der legendäre Affenkönig Sun Wukong wird als kostenloser DLC-Charakter spielbar sein.

Für Fans von „Zurück in die Zukunft“ gibt es ein besonderes Schmankerl: Das Back to the Future Outfits Pack bringt neue Outfits für Doc Brown und Marty McFly. Wer es etwas künstlerischer mag, kann sich auf das Bob Ross Pack freuen, das Bob Ross als spielbaren Charakter mit zusätzlichen Outfits enthält.

Doch das war noch nicht alles: Am 15. November erscheint das Invincible Pack DLC, welches neue Charaktere wie Atom Eve, Rex Splode und ein neues Outfit für Invincible umfasst. Abschließend dürfen sich Fans der Serie The Office auf einen speziellen DLC freuen, der noch in diesem Jahr erscheint.

Zuvor wurde außerdem eine Kooperation mit KFC enthüllt, die für 2025 geplant ist.