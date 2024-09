Twisted Metal: Offenbar Neuauflage als Bundle für PS5 in Planung

Nachdem die Pläne für ein brandneues Twisted Metal oder ein Remake bei Sony offenbar gestrichen wurden, gibt es dennoch Hinweise darauf, dass PS5-Spieler bald in den Genuss des legendären Combat-Racers kommen könnten. Diese Spekulationen basieren auf einem Kommentar des Sprechers J.S. Gilbert, der der Figur Sweet Tooth in der Live-Action-Serie seine Stimme verlieh.

Twisted Metal Bundl für PS5 geplant?

In einem Beitrag auf Reddit ließ Gilbert durchblicken, dass ein spezielles Paket, das mehrere klassische Twisted Metal-Titel umfasst, für das kommende Jahr geplant sei. Konkret sprach er davon, dass die Spiele Twisted Metal: Head On, Twisted Metal 2 und Twisted Metal: Black überarbeitet und in einer Sonderveröffentlichung für das Jahr 2025 gebündelt werden sollen. Gilbert hielt sich jedoch bedeckt, ob es sich dabei um endgültige Pläne handelt. „Ich habe gehört, dass Head On, TM2 und TM: Black ‚aufgefrischt‘ und für eine Sonderveröffentlichung im Jahr 2025 gebündelt werden. Aber wer weiß, vielleicht bekomme ich einen Anruf, in dem ich gebeten werde, die Stimme für ein neues TM-Spiel zu übernehmen. Ich halte aber nicht den Atem an“, schrieb er.

Serie als Spiel nicht ganz begraben

Eine zusätzliche interessante Information betrifft die Besetzung der Synchronrolle von Sweet Tooth in möglichen zukünftigen Spielen. In der Peacock-Serie spricht der Schauspieler Will Arnett die Rolle des ikonischen Charakters. Gilbert äußerte die Vermutung, dass Arnett diese Rolle möglicherweise auch in künftigen Twisted Metal-Spielen übernehmen könnte. Dies ist das erste Mal, dass solch eine Möglichkeit angedeutet wird. Fans sollten diese Neuigkeit allerdings mit Vorsicht genießen, da es bisher keine offizielle Bestätigung gibt.

Arnett ist kein Unbekannter in der Welt der Videospiel-Synchronisation. Seine Stimme war unter anderem in Titeln wie LEGO Dimensions und Tiny Tina’s Wonderlands zu hören. Während seine mögliche Beteiligung an einem neuen Twisted Metal-Spiel eine interessante Verbindung zur Serie schaffen könnte, könnte es auch gemischte Reaktionen bei langjährigen Fans hervorrufen. Einige mögen die Verbindung zur Streaming-Show schätzen, während andere eine Rückkehr zu den klassischen Stimmen und Charakterdarstellungen bevorzugen würden.