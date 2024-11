Age of Empires 2: Beliebter Xbox-Klassiker kommt wohl auf die PS5

Microsoft setzt mit dem Project Latitude weiter auf den PS5-Zug: Nachdem bereits Titel wie Sea of Thieves und Groundes auf der Sony-Plattform gelandet sind, könnte nun auch ein echter Klassiker in den Startlöchern stehen. Die Gerüchteküche brodelt bereits eine ganze Weile – und diesmal geht es um eines der ältesten und beliebtesten RTS-Spiele aller Zeiten.

Age of Empires 2 für PS5 gesichtet

Ein Screenshot aus einem aktuellen Reddit-Thread sorgt für Furore: Der User draconis90 hat darin ein Bild gepostet, das PlayStation-Symbole neben Spielernamen in Age of Empires 2 zeigt. Microsoft hält sich zwar noch bedeckt, doch wenn dieses Bild echt ist, könnte das RTS-Meisterwerk bald PS5-Spielerherzen erobern.

In dem Reddit-Thread bestätigt ein User jedenfalls die Echtheit der beiden PS-Spieler. Wie genau diese Spieler Zugang zum Spiel auf einer PlayStation-Plattform haben, bleibt jedoch ein Rätsel. Eine plausible Erklärung? Diese beiden könnten Spieletester oder Entwickler sein, die an einem geheimen PS5-Port arbeiten.

Project Latitude – Microsofts Brücke zur PS5

Microsofts Pläne, Spiele auf die PS5 zu bringen, sind schon lange kein Geheimnis mehr und werden im Rahmen des Project Latitude umgesetzt. Age of Empires 2 wurde dabei ebenfalls immer wieder erwähnt – vielleicht also ein weiterer Schritt in Microsofts Strategie, die Marke Age of Empires auf neue Plattformen zu bringen.

Wer die Anfänge von Age of Empires 2 kennt, wird sich erinnern: 2001 erschien das Spiel bereits für die PS2, damals von Ensemble Studios entwickelt und mit Konami als Publisher. Die definitive Edition, entwickelt von World’s Edge und Forgotten Empires, erblickte 2019 auf dem PC das Licht der Welt und kam 2023 auch für Xbox One und Xbox Series X|S. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Sony-Spieler tatsächlich bald wieder in die epischen Schlachten dieses Strategie-Giganten eintauchen dürfen.