Call of Duty: Black Ops 6 – Season 1 Maps führen Spieler in den kriminellen Untergrund

Activision zeigt ein Teaser-Video zur Season von Call of Duty: Black Ops 6 und gewährt damit einen ersten Blick auf drei brandneue Multiplayer-Karten. Diese Karten, die den Spielern ab dem 14. November zur Verfügung stehen werden, sollen das Spiel mit einzigartigen neuen Schauplätzen und taktischen Möglichkeiten bereichern. Die angekündigten Karten – Hideout, Extraction und Heirloom – versprechen Abwechslung und intensive Gefechte, die kriminellen Untergrund stattfinden.

Die neuen Black Ops 6-Karten der Season 1

Die erste Karte, Hideout, richtet sich an Fans von klassischem 6v6-Gameplay und dürfte mit ihren engen, verwinkelten Gängen Raum für packende Nahkämpfe bieten. Extraction, ebenfalls für das 6v6-Format entwickelt, bietet hingegen eine spannende Umgebung, in der die Spieler auf taktische Manöver setzen müssen, um ihre Gegner zu überlisten. Die Karte Heirloom ist besonders vielseitig: Sie ist sowohl für klassische 6v6-Matches als auch für intensivere 2v2-Gefechte ausgelegt und bietet damit einen flexiblen Einstiegspunkt für unterschiedliche Spielmodi.

Season 01 takes Black Ops to the the criminal underground on November 14. 🥷



Here's a sneak peek at a few of the new maps coming to #BlackOps6 Multiplayer this season 👇



💰 Hideout – 6v6

🚁 Extraction – 6v6

🖼️ Heirloom – 6v6 & 2v2 pic.twitter.com/V15xECoI4L — Call of Duty UK (@CallofDutyUK) November 4, 2024

Zahlreiche Multiplayer-Updates in Planung

Mit der Veröffentlichung der neuen Inhalte am 14. November will Activision laut eigener Aussage eine „enorme Menge an kostenlosen Inhalten“ bereitstellen. Spieler können sich nicht nur auf neue Multiplayer-Maps, sondern auch auf frische Zombies- und Warzone-Karten freuen. Im Zentrum der neuen Saison steht das Thema der „kriminellen Unterwelt“, das Call of Duty: Black Ops 6 in neue erzählerische und visuelle Gefilde entführt. Dies könnte sich auch in den neuen Karten widerspiegeln, die möglicherweise düstere, urbane Szenarien oder von kriminellen Machenschaften geprägte Kulissen bieten werden.

Ergänzt wird der Saisonstart durch die neue Warzone-Resurgence-Karte „Area 99“, die speziell für den beliebten Modus konzipiert wurde und das taktische Gameplay auf eine neue Stufe heben könnte. Bis es so weit ist, empfehlen wir euch unser aktuelles Reviews zu Call of Duty: Black Ops 6, mit dem die Serie an frühere Erfolge anknüpft.