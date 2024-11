Star Wars Outlaws: Das bisher größte Update 1.4 verspricht spannende Verbesserungen

Das Entwicklerteam von Ubisoft Massive unter der Leitung von Drew Rechner, dem neuen Creative Director von Star Wars Outlaws, hat große Pläne für das Spiel. Rechner hat kürzlich die Rolle von Julian Gerighty übernommen, der sich nun auf The Division 3 konzentriert. Der Creative Director kommentierte die Änderungen in einem ersten Entwicklerupdate und gab Einblicke in die Vision hinter den Verbesserungen.

Ubisoft hat die ersten Details zum kommenden Title-Update 1.4 für Star Wars Outlaws veröffentlicht, das nicht nur spannende Änderungen beinhaltet. Das Update, das Ubisoft als das „größte Update“ des Spiels bezeichnet, zielt auf zentrale Verbesserungen in den Bereichen Kampf, Tarnung und Charaktersteuerung ab. Zeitgleich mit dem Patch erscheint am 21. November die Steam-Version des Spiels sowie der erste Story-DLC „ Wild Card “ – ein wahres Festtagspaket für alle, die das Star-Wars-Universum lieben.

