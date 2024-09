Assassin’s Creed Shadows: Künstliche Intelligenz und Bots im Dienste der PR?

Der kürzlich veröffentlichte Trailer zu „Assassin’s Creed: Shadows“ hat unter den Fans eine intensive Debatte ausgelöst, die sich auf den möglichen Einsatz von KI-Bots durch Ubisoft oder jemand Drittes konzentriert, um eine positive Resonanz auf das Spiel zu erzeugen.

Der Verdacht, dass positive Kommentare zum Trailer künstlich generiert wurden, kam erstmals am 14. September auf. Hier bemerkten aufmerksame Spieler auffällige Muster in den Kommentarbereichen, die auf automatisierte Aktivitäten hinzudeuten schienen. So wiesen mehrere Accounts stets eine ähnliche Struktur auf – bestehend aus einem Vor- und Nachnamen sowie einer vierstelligen Zahl – und erhielten ungewöhnlich viele Likes für ihre positiven Äußerungen. Das berichtet der Youtube-Kanal Asmongold Clips und hat dazu entsprechende Beweise festgehalten.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Tatsache, dass viele dieser Profile erst kürzlich erstellt worden waren und die Anzahl der Likes auf deren Kommentare im Bereich von mehreren Tausend lagen, was deren Sichtbarkeit erhöht. Die Kommentare wurden zudem in auffälliger Regelmäßigkeit veröffentlicht, was auf ein automatisiertes Muster hinweist. Ein weiteres auffälliges Detail war, dass jeder der verdächtigen Kommentare recht einzigartig formuliert war. Dies ließ die Vermutung aufkommen, dass Menschen zwar die Kommentare verfasst haben könnten, die anschließende Verbreitung und das Aufwerten der Kommentare jedoch durch Bots erfolgte.

Spuren wurden inzwischen gelöscht

Der wohl stärkste Beweis für den Verdacht auf den Einsatz von Bots ist jedoch die Tatsache, dass die besagten Kommentare inzwischen gelöscht wurden. Sowohl YouTube als auch Ubisoft könnten diese Maßnahme ergriffen haben, was die Spekulationen um den künstlichen Einsatz von KI weiter anheizt. In den sozialen Medien fragen sich viele Nutzer, ob Ubisoft selbst für den Einsatz der Bots verantwortlich war oder ob es sich um eine Aktion handelt, von der das Unternehmen nichts wusste. Ein offizielles Statement des Publishers hierzu steht bislang aus.

Es ist verständlich, dass Ubisoft ein großes Interesse daran hat, positive Reaktionen auf einen Trailer zu einem neuen Titel zu generieren. Dies gilt insbesondere für „Assassin’s Creed: Shadows„, das bereits vor seiner Veröffentlichung wegen seiner Preisgestaltung, des Settings und seiner historischen Freiheiten auf Kritik gestoßen ist. Jedoch wundert es genauso wenige Spieler, dass KI und Bots zunehmend das Internet fluten, aus welchem Anlass auch immer.