Blumhouse Games ist dem eigenen Zeitplan voraus, erster Titel erscheint 2024

Das Ziel hinter dem Publisher, der bisher für die Veröffentlichungen an Horrorfilmen bekannt ist, ist nicht, die Rechte an den ganzen Marken von den Entwicklern zu übernehmen, sondern die Option zu haben, aus den Spielen eine TV-Serie oder einen Film zu machen. Das ist ein etwas anderer Ansatz als beim traditionellen Publishing-Business.

Ursprünglich war geplant, die ersten Spiele ab 2026 zu veröffentlichen, hauptsächlich kleinere Projekte, in denen der Publisher ein riesiges Potenzial sieht. Umso erfreulicher kann man nun bestätigen, dass es viel früher losgeht, und zwar mit dem Third-Person-Horror Fear The Spotlight von Cosy Game Pals.

