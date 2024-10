Control 2: Erster Teaser im ‚The Lake House‘-DLC gesichtet

Die Veröffentlichung des neuen DLCs „Alan Wake 2: Lake House“ bringt frischen Wind in das gemeinsame Universum von Remedy Entertainment. In einer besonders aufschlussreichen optionalen Szene des DLC wird offenbar ein umfangreicher Teaser für „Control 2“ präsentiert, auf das die Fans schon lange gespannt sind.

The Lake House mit Control 2 Teaser

Die Spieler haben darin die Möglichkeit, als FBC Investigations-Agentin Kiran Estevez in die mysteriösen Hallen des Oceanview Motels und anschließend zum Panopticon im Oldest House zu reisen – dem zentralen Schauplatz von „Control“. Hier trifft sie auf Dylan Faden, den Bruder der Protagonistin Jesse Faden. Dieses Gespräch ist nicht nur spannend, sondern gibt auch tiefere Einblicke in die Entwicklung des Remedy-Universums und lässt die Fans spekulieren, welche weiteren Verbindungen zwischen den beiden Titeln bestehen könnten.

Remedy hat die Verbindungen zwischen „Alan Wake“ und „Control“ stets deutlich gemacht. In den letzten Jahren hat das Studio zudem aktiv daran gearbeitet, sein gemeinsames Universum auszubauen. So wurde kürzlich eine Kooperation mit Annapurna bekannt gegeben, die Filme in diesem Universum produzieren wird. Auch die Ankündigung von „Control 2“ im Jahr 2022 sorgte für Aufsehen, wobei Regisseur Mikael Kasurinen betonte, dass das Spiel den Spielern eine „unerwartete Reise“ bieten wird.

FBC Firebreak wird das nächste Projekt

Zusätzlich zu „Control 2“ arbeitet Remedy an „FBC Firebreak“, einem Third-Person-Koop-Spiel, das für 2025 geplant ist und bei PlayStation Plus erscheinen wird. Diese Entwicklungen lassen jedenfalls auf eine spannende Zukunft in den Remedy-Spielen schließen.

„Alan Wake 2“ wird auch für die PS5 Pro optimiert, die von einer höheren Auflösung und Framerate sowie verbesserten Raytracing-Effekten profitiert. Eine detaillierte Vorstellung der PS5 Pro Features gibt es hier.