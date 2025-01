Dead by Daylight und Junji Ito: Ein Albtraum wird Realität

Dead by Daylight, das asymmetrische Horror-Spiel von Behaviour Interactive, hat erneut die Grenzen des Schreckens verschoben – und zwar in Zusammenarbeit mit dem Meister des Horrors, Junji Ito. Der Horror-Manga-Zeichner, bekannt für seine düsteren und verstörenden Werke, bringt eine neue Sammlung ins Spiel, die seine legendären Charaktere in den düsteren Nebel von Dead by Daylight integriert. Diese Kollaboration, die heute veröffentlicht wurde, sorgt bei Fans von beiden Welten für eine Mischung aus Nervenkitzel und Faszination.

Seit über drei Jahrzehnten schafft Junji Ito mit seinen einzigartigen und makabren Geschichten Albträume, die tief in die Psyche eindringen. Seine Werke, die eine meisterhafte Kombination aus surrealem Horror und psychologischer Spannung bieten, haben ihm nicht nur zahlreiche Fans weltweit, sondern auch vier Eisner Awards eingebracht. Ito, der mit ikonischen Geschichten wie Tomie und Uzumaki das Genre geprägt hat, wird nun in Dead by Daylight selbst Teil des Albtraums.

Junji Ito Kollektion bringt einzigartige Outfits

Die neue Junji Ito Kollektion bringt acht Outfits ins Spiel, die von den wohl bekanntesten Charakteren aus seinem Werk inspiriert sind. Diese Outfits sind nicht nur eine Hommage an die düstere Kunst von Ito, sondern auch eine Möglichkeit für Spieler, die verstörenden Charaktere des Manga-Genies in einer neuen Form zu erleben. Fans können sich auf ikonische Outfits wie Miss Fuchi, Tomie und die Zwillinge aus The Bizarre Hikizuri-Siblings freuen – Charaktere, die für ihren Horror weit über die Seiten des Mangas hinaus bekannt sind. Diese Figuren, die mit schaurigen und manchmal bizarren Eigenschaften ausgestattet sind, passen perfekt in die Welt von Dead by Daylight, in der Horror und Albträume in jeder Ecke lauern.

Die Junji Ito Collection in Dead by Daylight

„Es war sehr bewegend zu sehen, dass die von mir erschaffenen Figuren zu Killern wurden, die noch furchterregendere Wesen darstellten“, so Junji Ito selbst. Ein bemerkenswerter Moment, da die düsteren und grotesken Figuren, die in den Mangas schon ein Gefühl des Unheimlichen verbreiteten, nun in einer neuen, noch gruseligeren Form zum Leben erweckt wurden.

Für viele Spieler wird es ein besonderes Erlebnis sein, bekannte Gesichter wie Soichi Tsujii oder die Zwillinge aus der The Séance-Geschichte in Dead by Daylight zu entdecken, die in speziell designten Outfits auftreten. Von den gruselig-verzerrten Figuren bis hin zu den düsteren, von Ito inspirierten Kostümen – diese Kollektion wird garantiert die dunkle Seite des Spiels noch intensiver erlebbar machen.

Mit dieser Kollaboration hat Dead by Daylight nicht nur die Welt des Spiels erweitert, sondern auch das Erbe eines der größten Horror-Manga-Künstler gewürdigt. Fans des Spiels und von Junji Ito dürfen sich auf eine düstere Reise in die Albträume freuen, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Die Junji Ito Sammlung ist am 07. Januar um 17:00 Uhr in Dead by Daylight auf allen unterstützten Plattformen erhältlich.