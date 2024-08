Disney Epic Mickey: Rebrushed – Spielbare Demo verfügbar

Das Spiel, das ursprünglich 2010 veröffentlicht wurde, wurde für die aktuellen Konsolen mit überarbeiter Grafik und Features neu aufgelegt. In Disney Epic Mickey: Rebrushed schlüpfen die Spieler in die Rolle der weltberühmten Micky Maus. Mit einem magischen Pinsel ausgestattet, kann Micky die Welt um ihn herum verändern, indem er Farben hinzufügt oder entfernt. Diese einzigartige Mechanik eröffnet unzählige Möglichkeiten zur Problemlösung und zur Erkundung der liebevoll gestalteten Spielwelt. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen dabei nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch das Aussehen der Umgebung und die Beziehungen zu den Charakteren.

