Dragon Age: The Veilguard – So steht es um den DLC-Support

Bioware hat sich zu den langfristigen Plänen für „Dragon Age: The Veilguard“ geäußert, die für den ein oder anderen möglicherweise etwas enttäuschend sind. Mit Stand jetzt wird es nämlich keine DLCs für das Rollenspiel geben.

Dazu hat sich Biowares Game Director Corrine Busche in einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays unterhalten. Laut Busche möchte das Team sicherstellen, dass das Spiel als vollständiges Erlebnis veröffentlicht wird, ohne dass Erweiterungen erforderlich sind. Dies steht im Gegensatz zu früheren Titeln, bei denen DLCs eine entscheidende Rolle spielten, wie zum Beispiel bei „Dragon Age Inquisition“.

Bioware strebt vollständige Erfahrung an

Busche hob hervor, dass sie ein großer Fan der Erweiterung Trespasser für „Dragon Age Inquisition“ sei, doch merkte sie auch an, dass diese Erweiterung so bedeutend für die Story war, dass sie eigentlich im Basisspiel hätte enthalten sein sollen. Diese Erfahrung beeinflusst nun die Herangehensweise von BioWare bei „Dragon Age: The Veilguard“. Das Entwicklerteam möchte sicherstellen, dass alle wichtigen Inhalte von Anfang an im Hauptspiel enthalten sind.

„Wir wollten wirklich das kompletteste Paket daraus machen, vom Gameplay über die Story bis hin zu allem anderen. Darauf konzentrieren wir uns im Moment“, betonte Busche. Obwohl es schwer vorherzusagen sei, wie sich die Zukunft entwickelt, machte sie deutlich, dass das Team Diskussionen darüber geführt habe, ob das Spiel in mehrere Akte unterteilt werden sollte. Man habe sich jedoch dagegen entschieden, da die gesamte Geschichte von „Dragon Age: The Veilguard“ erzählt werden müsse.

Busche lässt damit in gewisser Weise offen, ob in Zukunft DLCs folgen könnten, doch der derzeitige Fokus liegt eindeutig darauf, das Hauptspiel in perfekter und vollständiger Form zu veröffentlichen.

„Dragon Age: The Veilguard“ wird am 31. Oktober 2024 für PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen.