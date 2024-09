El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster – Ein Meisterwerk kehrt zurück

Die Ankündigung des HD-Remasters von El Shaddai: Ascension of the Metatron sorgt für Begeisterung. Das ursprünglich 2011 für PlayStation 3, Xbox 360 und PC erschienene Action-Adventure erlangte dank seiner einzigartigen Ästhetik und seines innovativen Gameplays Kultstatus. Nun arbeitet das Entwicklerstudio Crim unter der Leitung von Sawaki Takeyasu an einer Neuauflage, die nicht nur für den PC und die Nintendo Switch, sondern auch für die PS5 5 erscheinen soll.

El Shaddai: Ascension of the Metatron in neuem Glanz

Mit der Veröffentlichung des Remasters in Full HD wird das Spiel in neuem Glanz erstrahlen. Besonders die visuelle Gestaltung, die bereits im Original durch ihre kunstvolle Präsentation und die sich dynamisch verändernden Umgebungen bestach, verspricht, auf moderner Hardware noch beeindruckender zu wirken. Spieler werden erneut in eine surreal anmutende Welt eintauchen, die sich kontinuierlich verändert und sowohl 2D- als auch 3D-Elemente miteinander kombiniert. Diese visuelle Vielfalt lässt jede Spielumgebung wie ein lebendiges Gemälde erscheinen – mal farbenprächtig, mal düster, aber immer fesselnd.

Auch das Gameplay bleibt ein wesentlicher Bestandteil des Charmes von El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster. Trotz seiner Einfachheit – der Spieler hat nur vier Aktionen zur Verfügung: Angreifen, Springen, Verteidigen und Waffen stehlen – bietet das Spiel durch seine Mechaniken Raum für taktische Tiefe. Geschicktes Timing und die geschickte Nutzung der verschiedenen Kombos belohnen sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler.

Mehr Inhalte im Remaster

Ein Highlight der HD-Neuauflage ist die Ergänzung neuer Inhalte. So wird es neben der grafischen Überarbeitung auch die „Chroniken von Ceta“ geben, ein Bonuskapitel, das nach Abschluss der Hauptgeschichte freigeschaltet wird. Dazu kommt ein digitales Artbook, das Fans einen noch tieferen Einblick in die künstlerische Vision des Spiels gewährt.

Die Rückkehr von El Shaddai: Ascension of the Metatron in Form eines HD-Remasters scheint damit ein Muss für Fans außergewöhnlicher Kunst und anspruchsvoller Action-Spiele. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für Europa steht allerdings noch aus.