Bandai Namco hat den mit Spannung erwarteten Dragon Ball Sparking ZERO – Hero of Justice-DLC angekündigt, der Spielern zahlreiche neue Inhalte bietet. Mit insgesamt 11 neuen spielbaren Charakteren, exklusiven Kostümen, benutzerdefinierten Kämpfen und einem brandneuen Spielmodus bringt dieses Update frischen Wind in das Spiel.

Der DLC bezieht sich direkt auf die Ereignisse des Films Dragon Ball Super: Super Hero und ermöglicht es den Spielern, Gohan und Piccolo in ihren neuen Formen zu erleben. Die wohl herausragendste Ergänzung ist die Transformation von Gohan zu „Beast Gohan“ – eine Form, die Fans des Films schon lange erwarten. Doch auch Piccolo-Fans kommen nicht zu kurz, denn der Namekianer erhält mit „Orange Piccolo“ eine neue, mächtige Variante. Natürlich dürfen auch die Bösewichte nicht fehlen: Gamma 1, Gamma 2 und der bedrohliche Cell Max sind ebenfalls spielbar und versprechen spannende Kämpfe.

Neue Features und Story-Elemente

Ein weiteres Highlight des DLCs sind die neuen benutzerdefinierten Kämpfe. Spieler können sich auf drei aufregende Duelle freuen: ein Zusammenstoß zwischen den klassischen und neuen Androiden, ein epischer Kampf gegen Cell Max und ein legendäres Duell zwischen Gohan und Goku. Diese Kämpfe ermöglichen nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch, tief in die Story des Films einzutauchen.

Ein besonderes Schmankerl für Piccolo-Fans ist das Red Ribbon Army-Kostüm, das im DLC enthalten ist und dem Namekianer einen ganz neuen Look verleiht.

Doch das ist noch nicht alles: Der DLC führt auch den neuen Legendary Warrior Face-Off Mode ein. In diesem Modus kämpfen Spieler gegen „Charaktere mit himmelhohen Machtstufen“. Den Anfang macht Broly, der für viele ein schwieriger Gegner sein wird. Der Modus wird regelmäßig getestet, was auf zukünftige Updates und Erweiterungen hoffen lässt.

Der Early Access für den DLC beginnt bereits am 21. Januar um 00:00 Uhr MEZ, was bedeutet, dass Fans der Serie bald in den Genuss der neuen Inhalte kommen können. Wer sich also schon immer gefragt hat, wie sich die neuen Helden und Bösewichte im Spiel schlagen, bekommt hier die Gelegenheit, es selbst herauszufinden.