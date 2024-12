Exoborne: Ein Blick hinter die Kulissen des kommenden PvPvE-Extraktionsshooters

Die erste Dev-Episode gibt zudem einen Einblick in die Fraktionen, die das Schicksal dieser Welt bestimmen. Während die Spieler auf die feindlichen Gruppen Nord und Bodkin stoßen, können sie Missionen für freundlich gesinnte Fraktionen wie Alpha, Sovereign und Potlock absolvieren. Diese Missionen führen oft in gefährliche Reer-Einrichtungen, die wertvolle Beute bergen – jedoch nur für jene, die den Gefahren kataklysmischer Stürme und gnadenloser Gegner trotzen können.

In Exoborne verschlägt es die Spieler in eine postapokalyptische Version der USA, eine Welt, die nach dem mysteriösen Ereignis namens Rebirth im Chaos versank. Als Reborn, ein Krieger ohne Meister, durchstreifen die Spieler diese gefährliche Umgebung, um zu überleben, zu kämpfen und die Rätsel der neuen Welt zu entschlüsseln. Unterstützt werden sie dabei vom Exor-Rig, einem vielseitigen Werkzeug, das sowohl im Kampf als auch bei der Navigation durch die zerstörten Landschaften unerlässlich ist.

