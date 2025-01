GTA 6: Rockstars Games-Entwickler halten an Release in diesem Jahr fest

Es ist mal wieder Zeit für einen regelmäßigen Check-in zum heiß erwarteten „Grand Theft Auto 6„. Rockstar Games hält weiterhin am Veröffentlichungsfenster für 2025 fest – genauer gesagt, im Herbst des Jahres. Trotz dieser Zuversicht gibt es unter den Fans eine gewisse Skepsis, dass der Release tatsächlich wie geplant erfolgt. Schließlich sind Verzögerungen bei Großprojekten dieser Größenordnung nichts Neues.

Ein Blick hinter die Kulissen

In den vergangenen Tagen sorgten LinkedIn-Posts von Rockstar Games für Aufmerksamkeit. Darin suchten die Talentakquise-Spezialisten des Unternehmens Verstärkung für ihre Teams in Städten wie London, Leeds, Edinburgh und Dundee. Bemerkenswert: Die Stellenanzeigen waren mit einem Banner versehen, das stolz das Jahr 2025 als Zielmarke verkündete. In den Texten klang sogar durch, dass 2025 das bisher beste Jahr in der Firmengeschichte werden könnte. Allerdings handelt es sich dabei um den aktuell gültigen Banner.

Diese optimistische Selbstdarstellung lässt darauf schließen, dass die Entwicklung des Spiels weitestgehend im Zeitplan liegt. Doch die Schatten der Vergangenheit sind allgegenwärtig. Schon GTA 5 wurde mehrere Monate verschoben, bevor es letztlich 2013 veröffentlicht wurde. Das hat die Erwartungen der Fangemeinde nachhaltig geprägt – Verzögerungen werden fast schon als unausweichlich angesehen. Zuletzt ging der bekannte Insider Jason Schreier davon aus, dass eine Verschiebung auf 2026 quasi beschlossene Sache sei.

Der Countdown zu GTA 6

Es fühlt sich fast surreal an, dass „GTA 6“ tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen soll. Der letzte große Serienableger liegt inzwischen zwölf Jahre zurück. Der im Dezember 2023 veröffentlichte erste Trailer hat die Vorfreude exponentiell gesteigert und Rekorde auf YouTube gebrochen. Doch was erwartet uns wirklich?

Die meisten Experten gehen von einem Oktober-Release 2025 aus – eine Tradition, die Rockstar bereits bei früheren Spielen wie „GTA IV“ und „GTA V“ gepflegt hat. Bleibt die Frage: Kann Rockstar die hohen Erwartungen erfüllen und den versprochenen Termin einhalten?

Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als geduldig zu warten – und uns von LinkedIn-Posts und Trailern bei Laune halten zu lassen.