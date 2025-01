Xbox-Handheld: Das Beste aus Xbox und Windows in einem Gerät?

Obwohl der Xbox-Handheld noch nicht offiziell angekündigt oder präsentiert wurde, deuten die Einblicke darauf hin, dass Microsoft mit Hochdruck an der Umsetzung arbeitet. Die Fans dürfen gespannt sein, wie das Unternehmen dieses ambitionierte Projekt in die Realität umsetzt. Sollte es Microsoft gelingen, das Beste aus Xbox und Windows zu vereinen, könnte der Handheld ein Gamechanger im Handheld-Markt werden.

„Wir haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, ein Weltklasse-Betriebssystem zu entwickeln, das aber an die Konsole gebunden ist. Unser Ziel ist es, diese Erfahrung auf Handhelds und in das Windows-Ökosystem zu bringen“, erklärte Ronald.

Laut Ronald arbeitet Microsoft daran, die bewährten Innovationen seiner Konsolen in den Handheld-Bereich zu übertragen. Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Geräten wie der Nintendo Switch und dem Steam Deck . Doch im Gegensatz zur Konkurrenz will Microsoft nicht nur ein tragbares Spielerlebnis bieten, sondern eine nahtlose Integration in das Windows-Ökosystem ermöglichen.

Microsoft hat sich in den letzten Jahren von traditionellen Konsolenstrategien entfernt und den Schwerpunkt auf die Zugänglichkeit von Xbox-Spielen gelegt. Das Ziel: Gaming überall und auf jedem Gerät. Diese Philosophie hebt Xbox von der Konkurrenz ab, die oft auf exklusive Inhalte und geschlossene Plattformen setzt. Der geplante Xbox-Handheld passt perfekt in diese Strategie, indem er die Brücke zwischen Konsolen- und PC-Welten schlägt.

