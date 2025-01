Life is Strange: Double Exposure – Was ist schiefgelaufen, fragt Deck Nine?

Die Rückkehr von Max Caulfield in „Life is Strange: Double Exposure“ war ein mutiger Schritt von Entwickler Deck Nine, der jedoch nicht die erhoffte Begeisterung auslöste. Nach dem Erfolg von „True Colors“, das Kritiker und Spieler gleichermaßen überzeugte, waren die Erwartungen hoch – vielleicht zu hoch. Doch warum konnte das neueste Kapitel der Serie nicht an frühere Erfolge anknüpfen?

Feedback statt Stillstand

Square Enix und Deck Nine reagieren auf die gemischten Kritiken und suchen den Dialog mit der Community. In einer kürzlich verschickten E-Mail mit dem Betreff „Aufruf an alle Life Is Strange-Fans: Wir möchten von IHNEN hören!“ werden Fans eingeladen, eine 15-minütige Online-Umfrage auszufüllen. Diese zielt darauf ab, die Meinung der Spieler zur Story, Gameplay und technischer Umsetzung des Spiels zu erfahren.

Besonders interessant: Die Umfrage fragt auch nach dem wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis und danach, ob die Erfahrung mit „Double Exposure“ das Interesse an zukünftigen Titeln der Serie beeinflusst hat. Diese Offenheit könnte der Schlüssel sein, um die Serie auf den richtigen Kurs zurückzubringen.

Zwischen Glanz und Schatten

Life is Strange: Double Exposure erschien 2024 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Mit einem Metascore von 73 auf Metacritic schnitt es deutlich schwächer ab als True Colors, das mit einem Metascore von 81 veröffentlicht wurde. Die Kritiken lobten zwar die tiefgründigen Charakterentwicklungen und sozialen Themen, bemängelten jedoch den fehlenden Spannungsbogen, der die früheren Teile so besonders machte.

In unserem Review stellten wir fest: „Das Spiel begeistert vor allem durch seine emotionale Tiefe, doch es fehlt an Dramatik und Überraschungen.“ Dieser Mangel könnte erklären, warum „Double Exposure“ trotz starker Fanbasis nicht die gleiche Begeisterung hervorrief wie seine Vorgänger.

Die Rückkehr von Max Caulfield war ein Versuch, Nostalgie und neue Impulse zu vereinen – mit durchwachsenem Erfolg. Doch vielleicht liegt genau darin die Chance: durch Fan-Feedback zu lernen und zukünftige Titel mit einer spannenderen, ausgewogeneren Mischung aus Emotionen und Dramatik zu bereichern. Ob Deck Nine diesen Weg einschlagen wird, bleibt abzuwarten, und ob dieser an die Erfolge des Originals anknüpfen kann.