Assassin’s Creed Shadows – Das Kletter-Dilemma und die Rückkehr zu den Wurzeln

Mit der Veröffentlichung am 14. Februar auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC dürfen sich Fans auf ein spannendes Abenteuer freuen, das alte Tugenden der Serie aufgreift und mit frischen Ideen verbindet. Assassin’s Creed Shadows könnte genau das sein, was die Reihe braucht, um sich von der Masse abzuheben – ein Balanceakt zwischen Nostalgie und Innovation.

Trotz der neuen Einschränkungen bleibt das Spiel laut Ubisoft zugänglich: „Das meiste, was Sie in Assassin’s Creed Shadows sehen werden, ist immer noch sehr gut kletterbar – insbesondere mit dem Enterhaken“, versichert Lemay-Comtois. Doch die Spieler müssen öfter nach Einstiegs- und Haltepunkten suchen, was das Erkunden anspruchsvoller macht.

Die Assassin’s Creed-Reihe hat sich über die Jahre stark verändert, doch mit Assassin’s Creed Shadows will Ubisoft scheinbar einen mutigen Schritt zurück zu den Anfängen wagen. Das Spiel erscheint in nur einem Monat, und ein kürzlich veröffentlichter Blogbeitrag wirft Licht auf eine überraschende Änderung im Parkour-System, die eingefleischte Fans aufhorchen lässt. Änderungen daran hatten sich bereits Anfang dieser Woche angedeutet .

