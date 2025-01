Mass Effect: Der nächste Teil steckt weiterhin in den Startlöchern

Fans von Mass Effect müssen sich offenbar noch gedulden, bevor sie in die Weiten des Universums eintauchen können. Der frühere BioWare-Produzent Mark Darrah verriet in einem neuen Video, dass die Entwicklung des Spiels immer noch nicht in der vollen Produktionsphase angekommen ist. Obwohl der Sci-Fi-Titel bereits 2020 offiziell angekündigt wurde, bleibt die Entwicklung in einem frühen Stadium stecken.

BioWare ist mit anderen Dingen beschäftigt

Darrah, der 2021 BioWare verließ, war zuletzt beratend für das Studio tätig. Seinen Angaben zufolge unterstützt ein Großteil des BioWare-Teams derzeit andere Projekte bei Electronic Arts, da Mass Effect noch nicht genügend Fortschritte gemacht hat, um die Kapazitäten des Studios voll auszulasten. BioWare konzentriert sich mittlerweile ausschließlich auf Singleplayerspiele, und Mass Effect wird nach der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard das einzige Projekt sein, das die volle Aufmerksamkeit des Studios genießt.

Die Verzögerung kommt für Fans wenig überraschend. Schon im vergangenen Jahr gab es ähnliche Berichte, als The Veilguard noch in Arbeit war. Doch auch Monate nach dessen Veröffentlichung hat sich der Status von Mass Effect offenbar kaum verändert. Laut früheren Einschätzungen könnte der nächste Teil erst 2028 oder 2029 erscheinen – eine bittere Pille für all jene, die sehnsüchtig auf neue Abenteuer in der Galaxie warten.

Mass Effect TV-Serie soll Buzz erzeugen

Immerhin gibt es ein Trostpflaster: Amazon Prime arbeitet an einer offiziellen Mass Effect-Serie, die das Franchise in ein neues Medium bringen soll. Während also das Spiel auf sich warten lässt, können Fans hoffen, dass die Serie die Zeit bis zum Release verkürzt.

Die Frage bleibt jedoch: Kann BioWare mit dem nächsten Mass Effect an vergangene Erfolge anknüpfen oder wird das lange Warten zum Bumerang? Fans dürfen gespannt bleiben – und sich vorerst in Geduld üben.