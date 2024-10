Nach EA-Split: Konami und FIFA unterzeichnen eSport-Kooperationsabkommen

Die Kooperation zwischen KONAMI und der FIFA verspricht, die eSport-Szene in den kommenden Jahren entscheidend zu prägen und den Wettkampfgeist in der globalen Fußball-Community weiter zu entfachen.

Koji Kobayashi, Senior Executive Officer von Konami Digital Entertainment Co., Ltd., äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, durch diese Partnerschaft mit der FIFA das Potenzial von eFootball™ weiter auszuschöpfen und den eSport in neue Dimensionen zu führen. Wir sind stolz darauf, Teil dieses bedeutenden Wettbewerbs zu sein und freuen uns darauf, die Begeisterung und Freude der Spieler weltweit beim FIFAe World Cup™ zu erleben.“

Im ersten Jahr der Zusammenarbeit wurden 18 Nationen ausgewählt, die an den Endrunden des FIFAe World Cup teilnehmen dürfen. Die Auswahl dieser Länder basiert auf einer Reihe von Kriterien, darunter die Größe der Spielerbasis und die bisherigen Erfolge in internationalen Wettbewerben. Spieler aus aller Welt sind herzlich eingeladen, sich für die Qualifikationsrunden zu registrieren, indem sie die neueste Version von eFootball™ herunterladen und ihr Können unter Beweis stellen.

Der Startschuss für die Qualifikationsrunden des FIFAe World Cup fällt weltweit am 10. Oktober . Damit die gesamte Community die Chance zur Teilnahme erhält, werden zwei separate Wettbewerbe angeboten – einer für Konsolenspieler und einer für mobile Geräte. In beiden Kategorien wird jeweils ein FIFAe-Weltmeister gekrönt. Spieler können sich auf den Plattformen FIFA.GG und der offiziellen Webseite von KONAMI über die Teilnahmebedingungen und weiterführende Informationen informieren.

