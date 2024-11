PS5 Pro: Performance wird bisher nicht vollständig ausgereizt

Die PS5 Pro sollte mit einer Game Boost-Funktion ausgestattet sein, die eine beeindruckende Leistungssteigerung von 45 % gegenüber der Standard-PS5 verspricht. Doch diese Verbesserung wird bisher nicht vollständig erreicht. Laut ersten Tests liefert die Game Boost-Funktion jedoch lediglich eine Leistungssteigerung von etwa 30 bis 35 %, wenn Spiele keinen speziellen PS5 Pro Enhanced-Patch erhalten haben. Dies wirft Fragen auf, ob die erhoffte Leistungssteigerung überhaupt realistisch war und welche technischen Einschränkungen dafür verantwortlich sind.

Speicherbandbreite der PS5 Pro ein limitierender Faktor?

Eine der Hauptursachen für die geringeren Verbesserungen scheint die Speicherbandbreite der Konsole zu sein. Digital Foundry spekuliert, dass diese Beschränkung die volle Leistungsfähigkeit der neuen Hardware einschränkt. Diese Hypothese basiert auf der Art und Weise, wie AMD, der Hersteller der verwendeten GPUs, seine Hardware in der PlayStation 5 Pro optimiert. Wenn die Rechenleistung der GPU durch die Bandbreite des Arbeitsspeichers nicht ausreichend unterstützt wird, können die theoretischen Leistungsgewinne nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

Ein ähnliches Problem trat bereits bei der PS4 Pro auf. Trotz eines signifikanten GPU-Upgrades von 45 % konnte die Konsole aufgrund einer vergleichsweise geringeren Verbesserung der Speicherbandbreite nur begrenzte Fortschritte in der Performance erzielen. Diese Probleme wurden bei der PS5 Pro offensichtlich noch nicht vollständig gelöst, was zunächst zu enttäuschenden Ergebnissen führt, die jetzt offensichtlich werden.

Verbesserungen trotzdem deutlich sichtbar

Die Frage bleibt, ob die Game Boost-Funktion das volle Potenzial der PS5 Pro ausschöpft oder ob wir uns mit einer stark limitierten Version dieses Features begnügen müssen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das System in speziellen Fällen, in denen die Bandbreite nicht so stark beansprucht wird, wie bei 1080p-Gaming mit 120 FPS, seine Stärken voll ausspielen kann. Doch bei höheren Auflösungen, wie etwa 4K, könnte die begrenzte Speicherbandbreite weiterhin ein Problem darstellen.

Glücklicherweise zeigt die PS5 Pro in gepatchten Spielen, dass sie ihre versprochenen Verbesserungen durchaus liefern kann. Titel wie God of War Ragnarok und Assassins‘ Creed Mirage profitieren erheblich von den grafischen und leistungsseitigen Updates. Dies deutet darauf hin, dass die Pro-Version in speziell optimierten Spielen durchaus ihre Stärken ausspielen kann – jedoch möglicherweise nicht in allen Szenarien. Die Herausforderung bleibt, diese Leistung auch in einem breiteren Spektrum von Spielen zuverlässig zu bieten.