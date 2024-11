PS5 Pro-Spieler frustriert: Silent Hill 2 mit technischen Problemen

Bereits kurz nach dem Launch der PS5 Pro kündigte Konami an, dass ein dedizierter Patch für die Konsole in Arbeit sei. Doch bisher gibt es weder ein Update noch einen konkreten Zeitplan. Die Community bleibt frustriert, zumal viele davon ausgegangen waren, dass das Remake von „Silent Hill 2“ auf der leistungsstärkeren Hardware nahtlos laufen würde. Stattdessen häufen sich Berichte über flackernde Texturen, instabile Framerates und grafische Artefakte.

Wer darauf gehofft hatte, mit der PS5 Pro und dem „ Silent Hill 2-Remake “ in eine verbesserte Horror-Erfahrung einzutauchen, könnte enttäuscht werden. Seit der Veröffentlichung der neuen Konsole berichten Spieler von technischen Problemen, die speziell die Performance und die Grafik betreffen. Besonders auffällig ist ein sogenannter „Schimmer-Effekt“, der die immersiven Qualitäten des Spiels trübt. Trotz wachsender Kritik hüllen sich sowohl Konami als auch das Bloober Team in Schweigen.

