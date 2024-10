Resident Evil 9: Ungewöhnliches Update schürt Hoffnung auf baldige Ankündigung

Die Welt der Survival-Horror-Spiele hat in den letzten Jahrzehnten einige echte Meilensteine erlebt, und die „Resident Evil“-Serie steht dabei an vorderster Front. Seit Capcom andeutete, dass ein neuer Ableger der Reihe in Arbeit sei, brodelt die Gerüchteküche rund um „Resident Evil 9“. Nun gibt es einen neuen Hinweis, der die Vorfreude der Fans weiter befeuert.

Resident Evil 9 Update auf Metacritic versetzt Fans in Aufruhr

Metacritic, die bekannte Bewertungsplattform für Videospiele, hat kürzlich einen Eintrag (via X) für „Resident Evil 9“ auf der PS5 hinzugefügt. Dies ist insofern bemerkenswert, als Capcom bisher keine offizielle Enthüllung des Spiels vorgenommen hat. Der Eintrag auf Metacritic lässt die Vermutung aufkommen, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorstehen könnte. Doch viele bleiben skeptisch, ob dies tatsächlich ein Hinweis auf eine baldige Enthüllung ist. Wahrscheinlicher ist es, dass es sich um einen Platzhalter handelt, der lediglich darauf hinweist, dass das Spiel irgendwann erscheinen wird – schließlich hat Capcom bereits bestätigt, dass ein neuer Teil in der Mache ist.

Resident Evil 9 has appeared on MetaCritic. pic.twitter.com/zhU5n9bgRK — KAMI (@Okami13_) October 13, 2024

Die Gerüchte um „Resident Evil 9“ sind jedoch nicht neu. Seit Jahren kursieren Spekulationen über das Spiel, doch offizielle Informationen sind rar gesät. Eine der wenigen bestätigten Nachrichten ist, dass Koshi Nakanishi, der Regisseur von „Resident Evil 7: Biohazard“, erneut die Zügel in die Hand nehmen wird. Ferner stammen die meisten Leaks und Details vom Insider Dusk Golem, der angibt, dass das Spiel voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 veröffentlicht wird. Ursprünglich sollte es angeblich diesen Sommer enthüllt werden, was offensichtlich nicht passiert ist.

Während die Fans gespannt auf Neuigkeiten zu „Resident Evil 9“ warten, gibt es weitere Projekte im Resident Evil-Universum, die ebenfalls in Arbeit sein könnten. Unter anderem werden Remakes von „Resident Evil CODE: Veronica“ und „Resident Evil Zero“ spekuliert, was den Hype um die Serie nur noch weiter anheizt. Sollte Capcom in naher Zukunft eine offizielle Ankündigung machen, wäre der vermutete Xbox Partner Showcase oder die The Game Awards 2024 im Dezember perfekte Gelegenheiten dafür.