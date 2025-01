Sony SRH-S1: High-End-XR-Headset für CAD-Anwendungen und mehr

Sony steigt mit seinem eigenständigen XR-Headset SRH-S1 in den Bereich der professionellen Anwendungen ein und sorgt für Aufsehen. Mit einem Preis von 4750 US-Dollar richtet sich das Gerät klar an Unternehmen, die es ab dem 23. Januar vorbestellen können. Die Auslieferung ist für Februar vorgesehen. Doch was rechtfertigt diesen hohen Preis, und welche Zielgruppe hat Sony dabei im Blick?

Technische Highlights des Sony SRH-S1

Das SRH-S1 wurde erstmals auf der CES im vergangenen Jahr vorgestellt und bietet beeindruckende technische Spezifikationen. Angetrieben von Qualcomms XR2+ Gen 2-Chipsatz – derselben Technologie, die auch in Samsungs neuem Headset verwendet wird – liefert es mit seinen 3552 × 3840 Micro-OLED-Displays gestochen scharfe Bilder. Zusätzlich verfügt das Gerät über Farbdurchgang, wodurch die reale Welt in die virtuelle integriert werden kann. Der Halo-Gurt mit Klappdesign sorgt für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Einsatzzeiten.

Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal gegenüber Konkurrenzprodukten wie Apples Vision Pro, das inzwischen nicht mehr hergestellt wird, ist die Integration von zwei Controllern. Der Zeiger-Controller eignet sich für präzises Zeichnen und Navigieren, während der Ring-Controller speziell für intuitive Interaktionen mit 3D-Objekten entwickelt wurde.

Spezialisierung auf CAD-Software

Der Hauptanwendungsfall des SRH-S1 liegt in der Zusammenarbeit mit der industriellen CAD-Softwaresuite NX Immersive Engineering von Siemens. Diese umfasst drei Kernmodule:

NX Immersive Explorer: Eine Headset-unabhängige Lösung, die Designer und Ingenieure für informelle Designprüfungen und Zusammenarbeit auf Basis von 3D-CAD-Daten nutzen. NX Immersive Designer: Dieses Modul erlaubt die Manipulation und Zusammenarbeit an hochdetaillierten 3D-Produktmodellen und ist speziell auf die Zeiger- und Ringsteuerungen des SRH-S1 zugeschnitten. NX Immersive Collaborator: Dieses Modul erweitert die Funktionen der beiden anderen um Möglichkeiten zur gemeinsamen und Remote-Designprüfung mit mehreren Teilnehmern, egal ob über VR- oder Desktop-Ansicht.

Ein Blick in die Zukunft: Marke XYN

Während das SRH-S1 aktuell für CAD-Anwendungen optimiert ist, präsentierte Sony auf der CES 2025 dieselbe Hardware unter der neuen Marke „XYN“ (ausgesprochen „Zin“). Diese scheint auf ein breiteres Publikum abzuzielen, einschließlich Filmstudioproduktionen und anderer 3D-Kreationen.

Das Sony SRH-S1 markiert damit einen spannenden Schritt in die Welt der professionellen XR-Anwendungen, von denen auch VR-Technologien profitieren können. Mit seiner beeindruckenden Hardware und der Integration in die Siemens-Software bietet es Unternehmen einen erheblichen Mehrwert – insbesondere in der Produktentwicklung und im Design. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie Sony die neue Marke XYN positionieren wird und ob sich dadurch neue Märkte erschließen lassen oder wie sehr der VR-Sektor davon profitieren wird.