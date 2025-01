Split Fiction – Schon jetzt mit ordentlichem Pre-Order Rabatt vorbestellen

Hazelight Studios, bekannt für ihre Koop-Meisterwerke wie It Takes Two und A Way Out, bringen mit Split Fiction im März ihr neuestes Abenteuer auf den Markt. Das Studio bleibt seiner DNA treu und setzt erneut auf kooperatives Gameplay, das Spieler weltweit begeistert. Doch diesmal verspricht Hazelight eine noch intensivere Geschichte, gespickt mit Wendungen, die eure Freundschaft auf die Probe stellen könnten.

In Split Fiction schlüpfen zwei Spielerinnen in die Rollen von Protagonistinnen, die in einer düsteren, filmreifen Handlung gefangen sind. Die Story dreht sich um Verrat, Loyalität und die Grenzen von Vertrauen. Die Entwickler legen besonderen Wert auf emotionale Tiefe und eine interaktive Erzählweise, die euch bis zum Ende an den Bildschirm fesseln soll.

Technisch hebt das Spiel das Koop-Erlebnis auf ein neues Level. Mit dynamischen Kameraeinstellungen und fließenden Übergängen zwischen Spielmechaniken schafft Hazelight eine Atmosphäre, die euch in die Welt von Split Fiction eintauchen lässt. Der Titel wird für die PS5 Pro optimiert, was eine verbesserte Grafik und blitzschnelle Ladezeiten garantiert.

Split Fiction schon jetzt mit Rabatt vorbestellen

Wer jetzt vorbestellt, kann sich außerdem schon über einen satten Rabatte freuen. Media Markt lockt mit einem besonderen Pre-Order Angebot, um das Warten auf den Release noch angenehmer zu machen. Falls Hazelight erneut einen Hit landet, könnte sich Split Fiction zu einem der Koop-Highlights des Jahres entwickeln. Nicht umsonst wurde der Vorgänger zum Spiel des Jahres gewählt.

Split Fiction (PS5) Kooperatives Abenteuer, emotionale Story, PS5 Pro-Optimierung, Vorbestellrabatt sichern! 49,99 EUR 44,49 EUR See It

Seid ihr bereit, in die Welt von Split Fiction einzutauchen? Dann schnappt euch den Pre-Order-Deal, bevor es zu spät ist!