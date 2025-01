Ruhemodus oder Ausschalten? Sonys überraschender Blick auf das PS5-Verhalten

Die Frage bleibt: Wo steht ihr? Gehören ihr zur Fraktion der stromsparenden Ruhemodus-Liebhaber oder zu den Nostalgikern, die ihre Konsole noch mit einem Klick komplett ausschalten? So oder so – Sony hat sichergestellt, dass beide Lager ihr Spielerlebnis optimieren können.

Und so entstand der Welcome Hub der PS5 : Ein anpassbares Dashboard, das jeden Spieler direkt beim Hochfahren begrüßt. Statt sich im Labyrinth des Dashboards zu verlieren, landen Gamer nun entweder bei ihren zuletzt gespielten Titeln (für Ruhemodus-Nutzer) oder auf einer individuell gestalteten Übersichtsseite (für die Ausschalter). Widgets, Nachrichtenoptionen und Spielvorschläge machen den Hub zu einer Art persönlichem PS5-Kommandostand.

Cory Gasaway, Vice President of Product bei Sony Interactive Entertainment, erklärte in einem Gespräch, wie diese nüchterne Statistik das Team inspiriert hat. „Wir dachten, dass der Ruhemodus klar dominieren würde. Schließlich spart er Strom und bietet praktische Vorteile wie automatische Updates. Aber das war ein Trugschluss – die Realität ist exakt ausgeglichen.“

Sony hat sich tief in die Gewohnheiten der PS5-Spieler eingearbeitet – und was sie herausgefunden haben, ist so banal wie faszinierend: Ziemlich genau 50 % der Gamer nutzen den Ruhemodus, während die anderen 50 % ihre Konsole komplett herunterfahren. Diese bahnbrechende Erkenntnis hat nicht nur intern für Stirnrunzeln gesorgt, sondern auch die Entwicklung des neuen PS5-Welcome-Hubs angestoßen.

