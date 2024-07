Star Wars Outlaws setzt auf eine Atmosphäre wie in der Originaltrilogie

„Star Wars Outlaws“ setzt bekanntermaßen auf ein System für Interaktionen mit Syndikaten. Spieler können sich mit diesen kriminellen Organisationen verbünden oder sie bekämpfen, was wiederum Auswirkungen auf die Spielwelt und die Story haben wird. Ähnlich wie im „Fahndungssystem“ von Grand Theft Auto sorgen imperiale Verfolgungsjagden für zusätzliche Spannung und Herausforderung. Neben der Hauptstory werden eine Vielzahl von Nebenaktivitäten und Arcade-Elementen geboten. Spieler können in Asteroidenfeldern spannende Shooter-Herausforderungen erleben, auf Fathier-Rennen wetten, Cantinas besuchen, Sabacc spielen, mit Speedern durch die Gegend düsen und vieles mehr.

Zu „Star Wars Outlaws“ sind weitere Details bekannt, die IGN in einem neuen Video teilt. Unter anderem wird da typische Star Wars-Atmophäre betont, die sich überwiegend an der Originaltrilogie orientiert. Damit verspricht der Publisher ein fesselndes Erlebnis voller Action, Abenteuer und filmischer Immersion.

