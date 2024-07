Warhammer 40.000: Space Marine II hat den Gold-Status erreicht

„Warhammer 40.000: Space Marine II“ ist die lang erwartete Fortsetzung des beliebten Third-Person-Shooters von 2011. Das Spiel spielt im Warhammer 40.000-Universum und versetzt die Spieler in die Rolle von Captain Titus, einem Space Marine der Ultramarines. In der Einzelspielerkampagne kämpft Titus gegen die Tyraniden auf dem Planeten Aexe Cardinalis. Das Spiel bietet außerdem einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler.

#SpaceMarine2 has gone GOLD! 📀 Your eternal service starts on September 9. 🔗 Pre-order: https://t.co/5eo2U8ShAu pic.twitter.com/d4eY0C0J0U

