PlayStation Plus Premium: Sony verschenkt 2-wöchige Testphasen an Bravia TV-Besitzer

Wer im Besitz eines Bravia-TVs von Sony ist, kann derzeit PlayStation Plus Premium komplett kostenlos testen, einschließlich des Zugriffes auf Sony Pictures Core.

Das Angebot findet sich unter dem Rewards-Reiter im Home-Menü und umfasst alle Vorteile von PlayStation Plus Premium, darunter monatliche Spiele, Online‑Multiplayer, Hunderte von Titeln im Spiele- und Klassikerkatalog sowie Spiele zum Testen. Zudem lässt sich damit umgehend mit dem Streaming loslegen und eine große Auswahl von PS5‑Titeln spielen, ganz ohne Download.

Zusätzlich kann damit das Angebot von Sony Pictures Core genutzt werden, das seit einigen Monaten auf der PS5 verfügbar ist. Dies umfasst den Zugriff auf einen kuratierten Katalog mit bis zu 100 Filmen, die man aus der Sony Pictures-Bibliothek streamen kann – und das in ausgezeichneter 4K-Qualität, die an die UHD heranreicht.

Das Angebot gilt für alle Benutzer von Bravia TVs, die derzeit kein PlayStation Plus Premium‑Abonnent sind, sowie Essential- und Extra‑Abonnenten, die somit die Vorteile der Premium Stufe ausprobieren können. Nach Ablauf des 14‑tägigen PlayStation Plus Premium‑Testzugangs wird das Abonnement automatisch wie üblich in ein monatliches, kostenpflichtiges PlayStation Plus Premium‑Abonnement umgewandelt, bis dieses gekündigt wird. Dies sind derzeit 16,99 EUR, womit die Aktion nicht ganz uneigennützig ist. Zum mal ausprobieren ist es aber durchaus geeignet.

Sony verschenkt Testphasen zu PlayStation Plus Premium an Bravia Besitzer

Wer das Angebot über den Bravia TV nutzt, erhält im Anschluss eine E-Mail mit dem entsprechenden Voucher Code, der PlayStation Plus Premium aktiviert. Wichtig ist lediglich, dass derselbe Account auf dem TV und bei PlayStation verwendet wird, um das Angebot übergreifend nutzen zu können.

Das Angebot kommt gerade richtig, denn damit sind nicht nur die aktuellen Spiele bei PlayStation Plus Extra / Premium verfügbar, der Testzeitraum deckt auch das neue Line-up in diesem Juli ab, das in Teilen bereits geleakt wurde und ab dem kommenden Dienstag verfügbar sein wird.